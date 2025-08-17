Aşık Sümmani Anma Etkinliği, Narman'da Gerçekleştirildi

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'un Narman ilçesinde "Ablaktaşı Aşıklar Buluşması, Aşık Sümmani Anma" etkinliği gerçekleştirildi.

Samikale Mahallesi Ablaktaşı mevkisinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türk halk edebiyatının önemli temsilcilerinden Aşık Sümmani'yi anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Aşık Sümmani'nin sadece bir halk ozanı değil, aynı zamanda aşkı, sabrı ve maneviyatı gönüllere işleyen bir manevi rehber olarak da hafızalarda yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Çiftçi, "Malumlarımız, insanlar öldükleri zaman değil, ancak isimleri unutulduğu zaman gerçekten ölmüşlerdir. Bu manada 1915'te rahmet-i rahmana kavuşan Aşık Sümmani hala yaşıyor, hala bizi bir araya getiriyor. Onun dizeleri gönlümüzde, gönül tellerimize dokunmaya devam ediyor." dedi.

Program, aşıkların Aşık Sümmani'nin türkülerini seslendirmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.