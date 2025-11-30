Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için asgari ücret belirleme çalışmalarına aralık ayında başlayacak. Bu yıl işçi temsilcileri toplantılarda yer almayacak.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanarak, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlaması bekleniyor. Ancak bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıların ilkinde, sürecin işleyişine dair takvim ele alınacak. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak. Komisyonun dört toplantı yapması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalarına başlıyor. Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilcileri yer alıyor. Komisyon, tarafları temsilen 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Ancak bu sene durum farklı, bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak.

Taraflar arası ilk temas 21 Ekim'de yapılmıştı

Asgari ücret maratonu başlamadan önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 21 Ekim'de bir toplantı yapmış, toplantıda başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

Asgari ücret mevcutta net 22 bin 104 lira 67 kuruş

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Komisyonun ilk görüşmesinde işleyiş takviminin oluşturulması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıların ilkinde sürecin işleyişine dair takvim ele alınacak. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak. Komisyonun dört toplantı yapması bekleniyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Komisyon işçiyi yeterince temsil ediyor mu?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. Öte yandan işçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

Atalay, 'komisyona katılmayacağız' demişti

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece 2026 yılı geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Konfederasyon olarak katılım sağlamayacağını açıklamıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirmiş ve "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini belirtmiş ve "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

Bakan Işıkhan: "Optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrete dair, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuşmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.