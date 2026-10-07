ASELSAN ile SSB, radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN ile SSB, radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme, ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 195 milyon dolar tutarında tedarik sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı