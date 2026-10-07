Haberler

ASELSAN ile SSB, radar sistemleri tedariki için 195 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme, ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 195 milyon dolar tutarında tedarik sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar Sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü