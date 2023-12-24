Artvin ve Gümüşhane'de kar yağışı, ulaşımda sıkıntılara yol açıyor.

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkili olan kar nedeniyle Ardanuç'ta 5, Şavşat'ta 48, Borçka'da 6, Yusufeli'nde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca Yusufeli'nin Yüncüler ve Boyalı, Borçka'nın ise Çaylı köyünde heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

63 köyde ulaşımın durduğu kentte İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Karla beyaza bürünen Şavşat ilçesinde trafikte aksamalar yaşanırken Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde de 2 evin çatısı uçtu.

Gümüşhane ve ilçelerinde de soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Jandarma ekipleri, İkisu-Şiran yolu Tersun Dağı geçidindeki tipi nedeniyle araç geçişlerine izin vermiyor.

Kar yağışının sürdüğü 2 ilde yetkililer sürücüleri, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.