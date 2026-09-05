Akyürek: Artvin Ticaret Borsası Hedeflerine Kararlılıkla İlerliyor

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, 1 Ekim'de yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Akyürek, Taraklı köyündeki bir işletmede düzenlenen meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada, borsanın kuruluşundan itibaren hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Artvin'in tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Akyürek, özellikle çay, bal, arıcılık, zeytin ve diğer yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Borsanın kendi hizmet binasına kavuşması için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akyürek, bu konuda önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Akyürek, "Artvin Ticaret Borsası olarak hedefimiz, güçlü kurumsal yapıya sahip, kendi hizmet binası olan, üyelerine dokunan, Artvin'in tarımsal ürünlerine değer katan ve bölgesinde söz sahibi bir borsa oluşturmaktır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar attığımız her adım bu büyük hedefin bir parçasıdır." dedi.

Akyürek, birlik ve beraberlik içerisinde Artvin Ticaret Borsasını daha güçlü bir geleceğe taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA