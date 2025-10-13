Artvin İl Koordinasyon Kurulu'ndan Proje Değerlendirmesi

Artvin İl Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü dönem toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ergün, Artvin'de İl Yatırım Takip Sistemi'ne kayıtlı 308 projenin bulunduğunu söyledi.

Yürütülen projelerden 260'nın yatırımcı bölge müdürlükleri ve il müdürlüklerine, 7'sinin belediyelere, 41'inin ise köylere hizmet götürme birliklerine ait olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Dördüncü dönem sonu itibarıyla projelerin durumuna baktığımızda 61 proje tamamlanmış, 189 proje uygulama aşamasında, 48 proje ihale aşamasında, 9 projeye hiç başlanmamış, 1 proje ise tasfiye edilmiştir. Bu projelerin sektörel dağılımına baktığımızda 106 proje ulaştırma ve haberleşme, 97 proje tarım, 20 proje iktisadi nitelikli diğer kamu hizmetleri, 17 proje eğitim, 15 proje enerji, 14 proje konut, 13 proje sağlık, 13 proje sosyal nitelikli diğer kamu hizmetleri, 7 proje imalat ve 6 proje turizm alanında yürütülmektedir."

Vali Ergün, "308 projenin toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 60,5'i nakdi olarak gerçekleşmiştir. Bu projelerdeki nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 59 düzeyindedir." diye konuştu.

Toplantıların amacının, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarını değerlendirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olduğunu vurgulayan Ergün, "Ödenek bulmak ve ayırmak bu dönemde oldukça zor. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, bir projeye ödenek ayrılıyorsa, onun sonuç vermesi için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor." diye konuştu.