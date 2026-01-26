Haberler

Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikaları ile işgücü programları görüşüldü. 2025 yılı hedefleri arasında 1890 kişinin işe yerleştirilmesi ve eğitim kapsamında mezun öğrencilere meslek danışmanlığı yapılması yer aldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, 2025'te gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları aktardı.

Ertürk, istihdam programlarıyla 2025'te 1890 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini belirtilerek, "İşyeri ziyaret programları kapsamında 1680 işveren ziyareti gerçekleştirdik. İşverenlere kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilerek, açık iş talepleri alınmıştır. Eğitim öğretim kurumu ziyareti kapsamında 37 okul ziyareti gerçekleşmiş olup 8 grup görüşmesi ile 427 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır." dedi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Hüseyin Küçük, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
500

