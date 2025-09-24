Artvin'deki Taşkınlar Taşkın Kontrol Yapıları ile En Az Hasarla Atlatıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Artvin'de 19 Eylül'de etkili olan yağışların taşkın kontrol yapıları sayesinde en az hasarla atlatıldığını söyledi.

Yıldız, heyelan ve taşkınların ardından Borçka ve Murgul ilçelerindeki taşkın kontrol yapılarını inceledi.

Borçka'da metrekareye 114, Murgul'da ise 93 kilogram yağış düştüğünü belirten Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükteki bir taşkını çok az hasarla geçirdik. Bunun başlıca nedeni, taşkın kontrol imalatlarıdır." dedi.

Taşkınların yıkıcı etkisinin havzalardan gelen malzemeler olduğunu dile getiren Yıldız, bu amaçla geçirgen tersip bentleri inşa edildiğini vurguladı.

Bu bentlerden Murgul'da 7 adet yapıldığını aktaran Yıldız, "Bu sayede Murgul ilçemiz taşkın hadisesinden herhangi bir zarar görmedi. Can kaybı yaşanmadı. Geçirgen tersip bentlerinin farkı, taşkın yokken su bendin alt kısmında bulunan menfezlerden akmaktadır. Bu da balıkların ve taşkına sebep olmayacak faydalı malzemenin geçişine imkan sunarak akarsu ekosistemini korumaktadır." diye konuştu.

Barajlar taşkınlardan korunmaya katkı sağlıyor

Çoruh Nehri üzerindeki 5 barajın enerji üretiminin yanı sıra taşkın riskini de ortadan kaldırdığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"5 barajımızda üretilen enerjiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır. Barajlarımızın ikinci bir görevi de Çoruh Nehri'nden kaynaklı taşkın riski sıfıra inmiştir. Barajların enerji üretiminin yanı sıra taşkınlardan korunmaya da büyük katkısı var. Çoruh Nehri dışındaki vadilerde de bu tip tersip bendi yapıları yaparak taşkın riskini en aza indirmeye çalışıyoruz."

Alınan önlemlerin taşkından sonra oluşabilecek zararların maliyetlerine göre çok düşük olduğuna dikkati çeken Yıldız, il genelinde 80'e yakın tersip bendi bulunduğunu sözlerine ekledi.