Artvin'de yaralı bulunan baykuş ve çakal, tedavileri sonrası doğaya salındı

Artvin'de yaklaşık 2 hafta önce yaralı bulunan baykuş ve çakal, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu baykuş ve çakalı teslim alarak tedavi etti.

Sağlığına kavuşan baykuş ve çakal, Hatila Vadisi Milli Parkı sahasında doğaya salındı.

Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, gazetecilere, yaban hayatının parçası olan baykuş ve çakalı tedavilerinin ardından farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde doğaya bıraktıklarını söyledi.

Hem yaban hayvanlarının hem de sahipsiz hayvanların korunması noktasında toplumda bilinç uyandırmak adına günün önemine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

" Artvin'de hayvanların korunması noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Artvin Belediyemiz arasında güzel bir birliktelik var. İl Jandarma Komutanlığımızın ve Emniyet Müdürlüğümüzün Hayvan Durum İzleme Timleri'ne de teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz hayvanların doğal yaşam alanlarında hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapıyor."

Yıldırım, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Artvin Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara dair ilgililerden bilgi aldı.