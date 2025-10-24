Artvin'de Sel Felaketi Barajda Enerji Üretimini Aksattı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde geçen ay yaşanan selde, derelerin Muratlı Barajı'na sürüklediği tomruk, balçık, çöp, dal ve odun parçaları, baraj gövdesine birikince enerji üretiminde aksamalara neden oldu. Ekipler, rengi değişen baraj gövdesinde biriken tomrukları temizlemek için iş makineleriyle çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma varan yağış alan ilçede taşan derelerle dal, çöp ve odun parçaları da sürüklendi. Sel, Türkiye'nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde enerji üretim faaliyeti süren 45 metre derinliğindeki Muratlı Barajı Hidroelektrik Santrali'ni (HES) de etkiledi. Borçka, Balcı, İçkale, Camili, Klaskur ve Karşıköy derelerinin taşıdığı atık yığınları, Çoruh Nehri'nden Muratlı Baraj Gölü'ne ulaştı. Baraj gölü çamurla kaplanırken, göl yüzeyinde kirlilik tabakası oluştu. Dronla kaydedilen görüntülerde suyun renginin değiştiği gözlenirken, atıkların baraj gövdesinde birikmesi de enerji üretiminde aksamalara yol açtı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, baraj gövdesinde biriken tomruk ve çamuru temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle yoğun mesai harcayıp göl yüzeyini kirlilikten arındırmaya çalışıyor.

Yöre halkından Casim Yazıcı, iklim değişikliğine dikkat çekerek, "İklim değişti. Artık eski mevsimler yok. Mevsimler ikiye indi, yaz ve kış. Baraj gölü yüzeyi sellerin sürüklediği odunlarla içler acısı halde. Bize yakışmayan bir görüntü. O derelere ne atılmış ne bırakılmışsa tabiat onu bize geri verdi" diye konuştu.