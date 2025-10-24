Haberler

Artvin'de Sel Felaketi Barajda Enerji Üretimini Aksattı

Artvin'de Sel Felaketi Barajda Enerji Üretimini Aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel olayları, Muratlı Barajı'nda biriken atıklar nedeniyle enerji üretiminde aksamalara yol açtı. Devlet Su İşleri ekipleri, baraj gövdesindeki tomruk ve çamurları temizlemek için yoğun çalışmalar yürütüyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde geçen ay yaşanan selde, derelerin Muratlı Barajı'na sürüklediği tomruk, balçık, çöp, dal ve odun parçaları, baraj gövdesine birikince enerji üretiminde aksamalara neden oldu. Ekipler, rengi değişen baraj gövdesinde biriken tomrukları temizlemek için iş makineleriyle çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma varan yağış alan ilçede taşan derelerle dal, çöp ve odun parçaları da sürüklendi. Sel, Türkiye'nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde enerji üretim faaliyeti süren 45 metre derinliğindeki Muratlı Barajı Hidroelektrik Santrali'ni (HES) de etkiledi. Borçka, Balcı, İçkale, Camili, Klaskur ve Karşıköy derelerinin taşıdığı atık yığınları, Çoruh Nehri'nden Muratlı Baraj Gölü'ne ulaştı. Baraj gölü çamurla kaplanırken, göl yüzeyinde kirlilik tabakası oluştu. Dronla kaydedilen görüntülerde suyun renginin değiştiği gözlenirken, atıkların baraj gövdesinde birikmesi de enerji üretiminde aksamalara yol açtı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, baraj gövdesinde biriken tomruk ve çamuru temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle yoğun mesai harcayıp göl yüzeyini kirlilikten arındırmaya çalışıyor.

Yöre halkından Casim Yazıcı, iklim değişikliğine dikkat çekerek, "İklim değişti. Artık eski mevsimler yok. Mevsimler ikiye indi, yaz ve kış. Baraj gölü yüzeyi sellerin sürüklediği odunlarla içler acısı halde. Bize yakışmayan bir görüntü. O derelere ne atılmış ne bırakılmışsa tabiat onu bize geri verdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.