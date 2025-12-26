Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 55 araç törenle hizmete sunuldu.

Kaledibi Sosyal Tesislerinde organize edilen törende konuşan Vali Turan Ergün, Artvin'in Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli illeri arasında yer aldığını söyledi.

Güvenliğin ekonomik ve sosyal hayatın temel unsuru olduğunu belirten Ergün, "Bir yerde huzur yoksa ekonomi gelişmez, sosyal hayat güçlenmez. Allah'a hamdolsun ki Artvin bugün Türkiye'nin, hatta dünyanın en huzurlu şehirlerinden biridir." dedi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarına 55 yeni aracın kazandırıldığına değinen Ergün, araçların 36'sının İl Emniyet Müdürlüğüne, 19'unun ise İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini dile getirdi.

Araçların piyasa değerinin 120 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade eden Ergün, araç teminine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destek verdiğini vurguladı.

Ergün, yeni araçlarla olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de güvenlik hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

Artvin'in güvenliğinin genişletilmesi ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi açısından araç ve ekipmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Sayın Valimizin şahsında bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimiz, içeride dosta güven veren, dışarıda ise caydırıcılığıyla görev yapan bir noktadadır." dedi.

Güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları maddi ve sosyal koşulların da yakından takip edildiğini dile getiren Çelik, "Polis ve jandarma personelimizin sorumlulukları ağırdır. Bu konular Ankara'da da sürekli gündemimizdedir." diye konuştu.

Çelik, olumlu ekonomik seyirle birlikte güvenlik güçlerinin çalışma şartlarının ve imkanlarının daha da iyileştirileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek araçların anahtarları sürücülerine teslim edildi.