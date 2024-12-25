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Artvin'de Elektrik Kesintileri İçin 7/24 Mücadele

Artvin'de Elektrik Kesintileri İçin 7/24 Mücadele
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Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Artvin'de hava muhalefeti ve doğal afetler nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine karşı özverili bir şekilde çalışıyor. Ekipler, kar ve fırtına gibi zorlu koşullara rağmen arızaları hızla gidermek için gece gündüz çaba sarf ediyor.

Artvin'de Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, hava muhalefeti ve afetler dolayısıyla oluşan enerji kesintilerini gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sorumluluk sahasında 64 bin 403 kilometre hat uzunluğu, 13 bin 363 trafo ile yaklaşık 2 milyon nüfusun bulunduğu bölgeye enerji ulaştıran Çoruh EDAŞ, Artvin'de ise 141 bin 766 aboneye elektrik arzı sağlıyor.

Bölgede kar, fırtına ve heyelan gibi nedenlerle özellikle kırsal bölgelerde yer yer elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ekipler, 186 hattına gelen arıza ihbarlarını kısa sürede giderip abonelerine elektrik sağlamak için, zaman zaman kar, yağmur ve fırtınaya rağmen kilometrelerce yol yürüyerek 7/24 görev yapıyor.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Nedim Selçuk Er, elektrik kesintilerini en hızlı şekilde gidermek için özverili bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Er, iletim hatlarındaki arızaların kaynağını tespit edebilmek amacıyla gerekli durumlarda drone kullandıklarını belirterek, "Artvin merkeze bağlı Kafkasör Yaylası'ndan elektrik kesintisi ihbarı geldi. Ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Yerde 1,5 metre kar var. İlk olarak drone yardımıyla arıza noktasını tespit ettik. Arkadaşlarımız direğe ulaşarak arızayı giderdi. Arızalarla, vakit kaybetmeksizin mücadele ediyoruz." dedi.

Kar dolayısıyla bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşandığını ifade eden Er, tüm ilçe ve köylerde elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde vermenin çabası içinde olduklarını kaydetti.

Bu yıl zorlu kış şartlarının erken geldiğini vurgulayan Er, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan elektrik kesintilerine, 186 üzerinden aldığımız ihbarlarla anlık müdahalemiz sürmektedir. Olumsuz hava koşullarının yaratmış olduğu yol engeli, çığ, heyelan, taş düşmesi, ağaç yıkılması gibi sorunlar elektrik dağıtım şebekesini etkilemektedir. Bunlara vakit kaybetmeden müdahale ederek enerjiyi sağlıyoruz. 7/24, yani gece gündüz esasıyla çalışıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir özveri ortaya koymaktadır. Yolların kapalı olduğu bölgelerde gerekirse kilometrelerce yürüyerek sorunun olduğu yere ulaşıp enerji kesintilerini gidermekteyiz."

Gayelerinin vatandaşın enerjiye kavuşması olduğunu dile getiren Er, iklimsel ve coğrafi zorlukların enerji vermelerine engel olmadığını belirtti.

Elektrik arızalarını gidermek için 14 yıldır sahada görev yaptığını ifade eden Uğur Ahlıoğlu ise yaz-kış her koşulda vatandaşa hizmet verebilmek için çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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