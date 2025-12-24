Yeni Asgari Ücret... Artvinli Yurttaşlar: "Bu Asgari Ücretle İnsanlar Evin Yolunu Bile Bulamaz"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeni yıldan itibaren uygulanacak 28 bin 75 liralık asgari ücrete tepkiler sürüyor. CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, "30 bin liranın açlık sınırı olduğu bir yerde 28 bin 75 liralık bir rakam insanlarla dalga geçmektir. İnsanları ve çalışanları sömürmektir" dedi.

Yeni asgari ücret Artvin'de de hem hayal kırıklığı yarattı hem de tepkilere yol açtı. Kentte asgari ücretle geçimini sağlayanlar, belirlenen rakamın açlık sınırı seviyesinde kaldığını belirterek, bu ücretle temel ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Artvin'de yaşayan yurttaşlar kira, fatura ve gıda giderlerindeki artış karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığını vurguladı.

CHP Artvin İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, açıklanan asgari ücrete tepkisini şu cümlelerle ifade etti:

"30 bin liranın açlık sınırı olduğu bir yerde 28 bin 75 liralık bir rakam insanlarla dalga geçmektir. İnsanları ve çalışanları sömürmektir. Bunun peşine emeklilere yapılacak zamlar geliyor. Zannederim yüzde 12,5. Herkesin bir şeylerin farkında olması lazım. Artık yeter, olmuyor. Herkesin bir şekilde hakkını araması lazım, emekliler de hakkını arayacak, çalışanlar da arayacak. Kimse insanları açlık sınırının altında bu ücretlere mahkum edemez."

"22 bin lira, 23 bin lira bağış mıdır, para mıdır?"

Artvinli Fikret Topal ise şunları dile getirdi:

"Allah yine razı olsun bu hükümetten diyorum, biraz daha az vermesi lazım. Biz emekliler bunları hak ediyoruz. Çünkü bu millet isyan etmiyor. Seyyanen zam veriyorlar, 30 bin lirayı üst düzeylere veriyorlar. Bize niye vermiyor bu 30 bin liralık seyyanen zammı? Ne olacağını sandıkta belli edeceğiz. Şimdi diyor ki, 'Emekliler çalışırsa emekli parasını geri alırım.' Peki ben ne yiyeceğim? Emekliyim, 67 yaşındayım. Zeytinyağı satıyorum ki 500 lira kazanayım da eve ekmek götüreyim. Cumhurbaşkanı 'Çocuk yapın' dedi, ben de beş tane yaptım. Şimdi bana ne veriyor? 22 bin lira, 23 bin lira bağış mıdır, para mıdır? Artık emekli isyan etmeye başladı."

"Artışın bu kadar az olmasını beklemiyorduk"

Artvinli Ramazan Avcı ise şöyle konuştu:

"Bir genç olarak böyle bir artışın bu kadar az olmasını beklemiyorduk. Bugün ev kirası 20–25 bin lira olmuş. 20 bin liradan aşağı ev yok. 28 bin lira olan asgari ücretle ev kirasını mı vereceğiz, faturaları mı ödeyeceğiz, mutfak masraflarını mı karşılayacağız? Sosyal aktivite mi yapacağız? Sosyal hayatımız tamamen kısıtlanacak. Her türlü bizim için iyi bir durum değil. Birikim yok, geleceğe ve çocuklarımıza dair yapabileceğimiz bir birikim olmayacak."

"Holdinglere bakmasını bilenler, alın teriyle çalışanlara da bakmak zorunda"

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin'in sözleri ise şöyle oldu:

"Sürpriz diye açıklanan bu asgari ücreti kabullenmek, bunun karşısında sessiz kalmak ve bu ücrete teslim olmak mümkün değildir. Bunu kabul etmiyoruz. Bu asgari ücretle insanlar bırakın geçinmeyi, evin yolunu bile bulamaz. Devlet, çocuklarına bakmakla mükelleftir ve çocukları arasında ayrım yapamaz. Büyük holdinglere bakmasını bilenler, alın teriyle çalışanlara da bakmak zorundadır. Emekçiler bu memleketi karşılıksız ve çıkarsız seven insanlardır. Çalışarak nafakalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ücret sadakadan öte bir şey değildir. Bu ücretle geçinmek mümkün değildir. Alın başınıza çalın diyoruz."

"Geçinmek çok zor"

Artvinli emekli Hüseyin Şentürk ise, "Dün açıklanan asgari ücretin günlük 933 liraya karşılık geldiğini hesaplıyoruz. Bu miktarın yüzde 50'si kiraya, yüzde 20'si ise doğal gaz ve elektriğe gittikten sonra kalan parayla nasıl geçineceğiz? Açıkçası şaşkınlık içindeyiz. Cumhurbaşkanı 'beş çocuk' diyor ama bugün kimse evlenmeyi bile düşünemiyor. Bırakın çocuk yapmayı, çocuğa bakmak zaten mümkün değil. Geçinmek çok zor." şeklinde konuştu.