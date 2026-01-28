Haberler

Artvin'de tırda 300 milyon liralık kaçak parfüm ve takviye ürünü ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde yapılan operasyonda, bir tırda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan kaçak parfüm, cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi. Tırın, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir tırda piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan kaçak parfüm, cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir tırın durdurulduğu kaydedildi.

Tırın yurt dışına çıkış hazırlığı içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Tırın dorsesinde yapılan arama işlemlerinde nevresim ve kumaş yüklerinin orta kısmına gizlenmiş şekilde 56 bin 709 adet çeşitli ebat ve markalarda parfüm, 4 bin 393 adet cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada tır sürücüsüyle ilgili adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
En çok sakatlayan kış sporu hangisi? Cevabı şaşırtıyor

En çok sakatlayan kış sporu hangisi? Cevabı şaşırtıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi

Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi