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Artvin Çoruh Üniversitesi 2024 Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Artvin Çoruh Üniversitesi 2024 Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde, Vali Turan Ergün başkanlığında tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, üniversite ve bölgenin ekonomik kalkınması açısından bu ürünlerin önemine vurgu yaptı.

Artvin Çoruh Üniversitesinde 2024 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, üniversitenin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile üniversitede üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Rektör Bilgin, tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin üniversite ve bölgenin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılara değindi.

Bu çerçevede Çoruh Vital, Livane Care ve Livane Çay markalarında 90'a yakın ürünün listelendiğini ve satışa sunulduğunu belirten Bilgin, bu ürünlerin üniversite ve Artvin'in marka değerinin yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda aynı zamanda bu ürünlerin pazarlanması bağlamında paydaş kurum ve kuruluşlar birlikteliğinde atılacak adımlar ve ortak çalışmalar hususlarında değerlendirmelere yer verildi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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