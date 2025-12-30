Haberler

Arnavutluk, zırhlı araç ve insansız hava aracı üretecek

Arnavutluk, zırhlı araç ve insansız hava aracı üretecek
Güncelleme:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin zırhlı araç ve insansız hava aracı üreteceğini açıkladı. 2026'nın ilk altı ayında ilk ürünlerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, ülke turizmden önemli gelir elde etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin zırhlı araç ve insansız hava aracı üreteceğini söyledi.

Rama, başkent Tiran'daki Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 2025'teki gelişmelere ve gelecek yıla yönelik hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'un hedefinin, ordunun mali destek açısından NATO ordularının ortalamasına ulaşması olduğunu belirten Rama, savunma sanayiinde bir devlet şirketi kurduklarını ifade etti.

Rama, bu kapsamda silah ve mühimmat üretimine yönelik olarak yerli ve yabancı şirketlerle 6 ortaklık anlaşması imzalandığını söyledi.

"2026'nın 6 ayında ilk ürünleri kesinlikle göreceksiniz"

Rama, "Zırhlı araçlar ve sivil acil durum araçları üreteceğiz. Birkaç ülkeyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda bir dizi araç üretiliyor, ambulanslardan, polis devriye araçlarına kadar. İnsansız hava aracı ve insansız hava aracı karşıtı sistemler de üreteceğiz. 2026'nın ilk 6 ayında ilk ürünleri kesinlikle göreceksiniz. Denizcilik ve havacılık sektörleri için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki ekonomik gelişmelere de dikkati çeken Rama, yılın 9 ayında turizmden yaklaşık 4,4 milyar avro gelir elde ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
