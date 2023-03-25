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ARNAVUTKÖY TEM OTOYOLU'NDA PANELVAN ALEV ALEV YANDI

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TEM Otoyolu Arnavutköy'de seyir halindeki panelvan alev alev yandı.

Tem Otoyolu Arnavutköy'de seyir halindeki panelvan alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta hasar oluşurken, TEM Otoyolu'nda çift yönlü trafik oluştu.

TEM Otoyolu Silivri istikameti, Hadımköy mevkiinde ilerleyen temizlik malzemesi yüklü 34 FU 1891 plakalı panelvanın motorundan saat 16.40 sıralarında duman çıkmaya başladı. Şoför M.B., panelvandan duman çıktığını görünce aracı sağa çekerek indi. Ardından araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar meydana gelirken, TEM Otoyolu'nda çift yönlü trafik oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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