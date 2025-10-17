Arnavutköy'den Gazze İçin Yardım Kolisi

Arnavutköy Belediyesince "Bugünkü Alışverişim Gazze İçin, Bugünkü Hasılatımız Gazze İçin" sloganıyla başlatılan kampanya ile esnaf bugünkü gelirini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, vatandaşlar da alışveriş yaparak bu dayanışmaya katılabilecek.

Kampanyanın tanıtımı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Gazze'de binlerce insanın yaralandığını ve hayatını kaybettiğini, binlerce konutun yerle bir olduğunu ve milyonlarca insanın yerinden edildiğini belirtti.

Yapılacak her kuruş yardımın Gazze'dekilerin umutlarının yeniden dirilmesine vesile olacağını aktaran Hersanlıoğlu, "Bugün yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli kardeşimiz, tekrar o yıkılmış evlerinin önüne geldi. 'Gerekirse çadır kuracağız, burada dileneceğiz.' diyorlar. Dirençleri, çabaları, İslam'ın şerefi, namusumuz için. Dolayısıyla burada yapacağımız yardımlar onlar için ihtiyaç. Yarın Gazze, öbür gün Filistin ayaklar altına alındığı zaman Anadolu'da bizim ayaklar üzerinde durma şansımız yok. Gazze, Filistin, bizim kalemiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da esnafın "Bugünkü kazancım Gazze için" diyerek tezgahındaki ürünleriyle bir mazluma yardım eli uzatacağını belirterek, "İşte bizler için gerçek kazanç budur. Sizler her zaman olduğu gibi bugün de gönlünüzdeki genişliği, merhametinizi, paylaşma ruhunuzu bizlere en iyi şekilde yansıttınız. Mevlam işlerinizi kolaylaştırsın, bereketlendirsin." dedi.

Bağışların maddi olarak Arnavutköy Gıda Bankası ve sosyal yardım dernek hesaplarına gerçekleştirilebileceğini anlatan Candaroğlu, yardımların Kızılay üzerinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, özellikle gıda, ilaç ve temel hijyen malzemelerinin tedarik edileceğini söyledi.

Candaroğlu, vatandaşların da kampanyaya destek veren esnaftan alışveriş yaparak Gazze'dekiler için dayanışmaya katılabileceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Hersanlıoğlu ve Başkan Candaroğlu, beraberindekilerle esnafı gezdi.

Kampanyaya destek veren bir kuyumcuya giren heyet, yeni evlenecek çifte bilezik aldı.