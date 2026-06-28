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Messi'den Yeni Rekor: Dünya Kupası Tarihinde Üst Üste 7 Maçta Gol Atan İlk Futbolcu

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yenerek 9 puanla lider çıktı. Messi, üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak rekora imza attı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Messi ayrıca Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak yeni bir rekora imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yendi. Giovani Lo Celso'nun frikik golüyle öne geçen Arjantin, Lautaro Martinez'in penaltısı ve Lionel Messi'nin frikik golüyle galibiyet kazandı. Messi Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak yeni bir rekora imza attı.

Gruptaki 3 maçını da kazanan Arjantin, grubunda 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Cezayir ile Avusturya arasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 4 puana ulaştı; Avusturya averajla ikinci, Cezayir ise üçüncü sıradan üst tura çıktı. Beraberlik, İran'ın turnuvaya veda etmesine neden oldu.

K Grubu'nda ise Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. Kolombiya 7 puanla grup lideri olurken, Portekiz 5 puanla ikinci sıradan tur atladı.

Günün diğer karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı.

Özbekistan, Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçse de Kongo geri dönerek maçı kazandı ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı. Özbekistan turnuvaya puansız veda etti.

Kaynak: ANKA
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