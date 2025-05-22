Arjantin'de Emeklilerden Maaş Protestosu: Çok Sayıda Yaralı

Arjantin'de Emeklilerden Maaş Protestosu: Çok Sayıda Yaralı
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, emeklilerin daha yüksek maaş talebiyle düzenlediği protesto gösterisinde çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma politikaları protesto edilirken, emekli maaşlarının artırılması ve yardımların devamı için yapılan talepler karşılık bulmadı.

- Arjantin'de emeklilerden "maaş" protestosu: Çok sayıda kişi yaralandı

BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te emekliler ve onlara destek olmak isteyen binlerce göstericinin "daha yüksek maaş talebiyle" düzenlediği protesto gösterisinde çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kemer sıkma politikaları protesto edildi. Başkent Buenos Aires'teki Kongre binası önünde toplanan emekliler ve onlara destek olmak isteyen işçi sendikaları ve futbol taraftarları, milletvekilllerinin emekli maaşlarının artırılması ve emeklilere sağlanan yardımların devamını içeren çeşitli yasa tasarıları için yeterli çoğunluğu sağlayamamasına tepki gösterdi. Emekli maaşlarına zam yapılmasını talep eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Milei'nin hükümeti kaynaklarının sınırlı olduğunu savunuyor

Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, ekonomiyi düzeltmek ve yüksek enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısmayı hedefleyen politikalar doğrultusunda her iki teklife de karşı çıktı. Merkezdeki Sivil Koalisyon partisinden milletvekili Paula Oliveto, Kongre oturumunda, "Burası demokrasinin evi, bir emekli 379 bin peso (aylık yaklaşık 331 dolar) alırken kayıtsız kalamaz" dedi. Oylama sırasında 124 milletvekili hazır bulunurken, 133 milletvekili oturuma katılmadı.

Milei hükümeti, kaynaklarının sınırlı olduğunu ve emekli maaşlarını artırabilmek için ülkenin önce daha fazla yatırım alması ve ekonomik büyüme göstermesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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