Haberler

Arjantin'de Milei Protestosu: 30 Bin Şirket Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Amerikalar Konseyi'nde ekonomi planını savunduğu sırada, binlerce kişi hane halkının yüksek borçluluğunu ve Aralık 2023'ten bu yana 30 binden fazla şirketin kapanmasını protesto etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Amerikalar Konseyi'nde ekonomi planını savunduğu sırada, binlerce kişi hane halkının yüksek borçluluğunu ve Aralık 2023'ten bu yana 30 binden fazla şirketin kapanmasını protesto etti.

Esnaf ve işletme sahiplerinden oluşan binlerce kişi, başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda, hükümet binası Casa Rosada'nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği gösteride, özellikle orta ve orta-alt gelir grubundaki hanelerin karşı karşıya olduğu ağır borç yüküne tepki gösterildi.

Eyleme katılan göstericiler, Arjantin halkının gıda, ilaç ve temel hizmetler gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giderek daha fazla kredi kullanmak zorunda kaldığını vurguladı.

Taraflardan yapılan ortak açıklamada, "Yoksul mahallelerde yaşanan borçlanma krizi artık ertelenemez." ifadesi kullanıldı.

Düşünce kuruluşu Fundar'ın Mayıs 2026 verilerine dayanan raporunda, Milei'nin göreve gelmesinden bu yana 30 bin 633 şirketin kapandığı ve bunun toplam şirketlerin yüzde 6'sına karşılık geldiği belirtildi.

Raporda, şirket kapanışlarının bir hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu belirtilirken, Mayıs 2026'da 2 bin 371 işletmenin, yani günde ortalama 76 işletmenin kapandığı bildirildi.

Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi doğruladı

Bir başka raporda 30 bin 633 şirketin kapandığına ilişkin verileri doğrulayan Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi (CEPA), en fazla kaybın 8 bin 408 işletmeyle ticaret sektöründe yaşandığını kaydetti.

Ticaret sektörünü 6 bin 733 işletme kaybıyla ulaştırma ve depolama, 4 bin 98 işletme kaybıyla gayrimenkul hizmetleri ve 4 bin 20 işletme kaybıyla imalat sanayisi izledi.

Arjantin Merkez Bankası verilerine göre, hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te yüzde 2,5 iken, Haziran 2026'da yüzde 12,8'e yükseldi.

Arjantin lideri feministleri hedef aldı

Arjantin Ticaret Odası (CAC) ile ABD merkezli Americas Society tarafından Buenos Aires'te ortaklaşa düzenlenen Amerikalar Konseyi Konferansı'nın kapanışında konuşan Milei, feministlere tepki gösterdi.

Doğum oranlarındaki düşüşten feminizmi sorumlu tutan Milei, "Yeşil mendillerin (feminist hareketin ve yasal kürtaj mücadelesinin simgesi) çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin'in nüfus yenilenmesini sağlayacak büyüme ve doğum oranına ulaşamadığını savunan Milei, düşen enflasyonu kutlamak amacıyla müzikli bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
İBB davasında savunma yapan Adem Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan kıtada korkunç bir deprem daha

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Süper Lig devinden 60 milyon Euro istediler