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Arizona kanyonlarına benzetilen Bayam Kızıllıkları doğa tutkunlarını bekliyor

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- Kars'ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu şekillenen ilginç kaya oluşumları ve kızıl tonlarıyla dikkati çekiyor Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş: "Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz"

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan, kızıl tonlardaki kayaları ve doğal oluşumlarıyla ABD'deki Arizona kanyonlarına benzetilen Bayam Kızıllıkları, doğa tutkunlarını bekliyor.

Kötek ile Bayam köyleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu şekillenen ilginç kaya oluşumları ve kızıl tonlarıyla dikkati çekiyor.

İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar, özellikle havadan görüntülendiğinde güzel manzaralar oluşturuyor.

Klasik turizm rotalarının dışında kalan bölge, doğal yapısı ve eşsiz görüntüsüyle doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Çevresi yeşile bürünen kayalıklar, fotoğraf tutkunlarına da etkileyici görüntüler sunuyor.

Kağızman'ın doğal güzelliklerinin tanıtılması ve alternatif turizm rotalarının oluşturulması açısından önemli görülen Bayam Kızıllıkları, doğa tutkunlarını bekliyor.

"Gelenler çok beğeniyor"

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, AA muhabirine, Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları'nın ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan kanyonları andırdığını söyledi.

Spor kulüpleri olarak zaman zaman bölgeye yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Ağdaş, şöyle konuştu:

"Burada Arizona'daki kayalıklar, kanyon gibi çok büyük onunla kıyaslanacak kadar güzel bir kanyonumuz var. Biz buna Bayam Kızıllıkları diyoruz. Spor kulübü olarak buraya yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burada doğal oluşumlar var. Herkesin burada yürümesini tavsiye ederim."

Ağdaş, doğa tutkunlarını bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

Kaynak: AA
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