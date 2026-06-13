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Saadet Lideri Arıkan: Türkiye'nin İhtiyacı Olan Şey Sadece Yeni Projeler Değil, Yeni Bir Siyasi Ahlaktır

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de düzenlenen programda Türkiye'nin temel sorununun ahlak ve güven krizi olduğunu belirterek, yeni bir siyasi ahlak ve toplumsal mutabakat çağrısı yaptı.

(KOCAELİ) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin temel sorununun ahlak ve güven krizi olduğunu savunarak, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey sadece yeni projeler değildir. Yeni bir siyasi ahlaktır. Yeni bir güven sözleşmesidir. Yeni bir toplumsal mutabakattır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de Saadet Partisi ve DEVA Partisi il başkanlıklarınca düzenlenen programda iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da katıldığı programda konuşan Arıkan, Türkiye'nin iç ve dış gelişmeleri doğru okuması gerektiğini söyledi.

Arıkan, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların ve bölgesel gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Olup bitenler tesadüfen gelişen olaylar değildir. Sistematik bir şekilde yoksulluğu yaygınlaştıran, siyasetin alanını giderek daraltan diğer taraftan da küresel sermayenin her gün bir şeyleri bizlerden alıp götürdüğü bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Arıkan, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirterek, bunun yolunun içeride adaletin, dışarıda barışın, ekonomide güvenin ve siyasette ahlakın yeniden inşa edilmesinden geçtiğini ifade etti.

İKTİDAR VE MUHALEFET TABANINA ORTAK YOL MESAJI

Arıkan, "Bizim önerimiz hem iktidar tabanına hem de muhalefete birlikte yürünebilecek bir yol önerisidir" diyerek, adalet temelinde toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik haklar ile temel özgürlüklerin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu belirten Arıkan, adalet anlayışlarının yalnızca gelir dağılımını değil, hukuk, özgürlük, güvenlik ve insan haklarını da kapsadığını kaydetti.

"Güçlü devlet ile sınırsız devlet aynı şey değildir" diyen Arıkan, devletin güçlü olmasının hukukun üstünde olması anlamına gelmediğini ifade etti. Demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıkan, "Demokrasi yalnızca seçimlerden ibaret değildir" görüşünü dile getirdi.

"BİR ÜLKE VİCDAN AÇIĞI BÜYÜDÜĞÜNDE ZAYIFLAR"

Konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı sorunların temelinde ahlak ve güven krizinin bulunduğunu savunan Arıkan, şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde ekonomik krizden önce bir güven krizi, güven krizinden önce de bir ahlak krizi bulunmaktadır. Bir ülke, sadece bütçe açığıyla zayıflamaz. Bir ülke, vicdan açığı büyüdüğünde zayıflar."

Arıkan, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey sadece yeni projeler değildir. Yeni bir siyasi ahlaktır. Yeni bir güven sözleşmesidir. Yeni bir toplumsal mutabakattır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda "temiz siyaset" vurgusu yapan Arıkan, adalet, liyakat ve hukuk temelinde toplumun farklı kesimlerinin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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