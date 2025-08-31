Ardanuç Kültür Sanat Festivali'nde Karakucak Güreşleri Yapıldı
Artvin’in Ardanuç ilçesinde düzenlenen 4. Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan karakucak güreşleri büyük ilgi gördü. 12 ilden 135 güreşçinin katıldığı etkinlikte, toplam 104 bin lira ödül dağıtıldı. Başpehlivanlıkta Enes Soyer şampiyon oldu.
Artvin'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.
Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Ardanuç Belediye Başkanlığınca festival alanındaki arenada organize edilen güreşlere 12 ilden 135 güreşçi katıldı.
Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 20 sıklette gerçekleştirilen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplam 104 bin lira para ödülü verildi.
Zorlu eşleşmelere sahne olan organizasyonda, başpehlivanlık kategorisinde Amasyalı rakibi Emre Oktan'ı yenen Trabzonlu Enes Soyer şampiyon oldu.
Minikler kategorisinde 30 kiloda Emre Susu, 35 kiloda Mehmet Efe Sucu, 40 kiloda Bedel Topuz, 45 kiloda Alperen Erdem, 50 kiloda Altay Akgün, 55 kiloda ise Emir Okuyan birinciliği elde etti.
Yıldızlar kategorisinde, 45 kiloda Mümin Korucu, 50 kiloda Berkan Tokgöz, 55 kiloda İbrahim Hakkı Şahin, 60 kiloda Yusuf Güney, 65 kiloda Mehmet Ergül, 70 kiloda Hüseyin Anbar, 75 kiloda ise Hamza Yerlikaya birincilik kürsüsüne çıktı.
Büyükler kategorisinde ise 60 kiloda Ahmet Sucu, 65 kiloda Cihat Yılmaz, 70 kiloda Ahmet Özcan, 75 kiloda Burak Sinin, 80 kiloda Murat Olukman, 90 kiloda Ömer Faruk Öztürk birinci oldu.
Güreşleri izleyen Vali Turan Ergün, sporcuları tebrik ederek ödüllerini verdi.