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Ardahan Valisi TANAP Projesi'ni Ziyaret Etti

Ardahan Valisi TANAP Projesi'ni Ziyaret Etti
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, TANAP'ın Damal ilçesindeki kompresör ve ölçüm istasyonunu ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı ve Azerbaycan doğal gazının Avrupa'ya taşınmasındaki önemini vurguladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Damal ilçesindeki kompresör ve ölçüm istasyonunu ziyaret etti.

Alanda incelemelerde bulunan Çiçek, TANAP'ın Bölge Müdürü Aykut Sinan Yazman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin Azerbaycan doğal gazını taşıdığını söyledi.

Hattın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan önemli enerji hatlarından olduğunu belirten Çiçek, "Azerbaycan doğal gazının Avrupa pazarına güvenli şekilde temin edilmesini sağlayan proje, Yunanistan'a İpsala sınırında TAP'a bağlanmakta ve Güney Gaz Koridorunun temelini oluşturmaktadır." dedi.

Vali Çiçek'e, Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram eşlik etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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