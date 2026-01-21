Ardahan İl Emniyet Müdürü Tüzün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ardahan İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tüzün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Tüzün, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Tüzün, "Spor"da tercihini Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını seçen Tüzün, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını anlatan Tüzün, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını "Gazze'nin yenilmeyeceğinin" göstergesi olarak gördüğünü ifade etti.

Tüzün, "İnsana, vicdana, kalbe dokunan resimler vardı. Hepsi çok güzeldi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.