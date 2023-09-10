Ardahan'da sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla kentin özellikle yüksek noktalarında sabaha doğru sis oluştu.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Sürücülerden Erkin Keskin, AA muhabirine, Bursa'dan geldiğini belirterek, "Hem kışı hem de yazı aynı anda yaşadık. Bu bölgeyi bilmeyenlerin Ardahan-Artvin arasındaki yolda dikkatli olmaları lazım. Çünkü bir anda güneşten çıkıp sisin içine girebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.