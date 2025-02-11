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Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde kredi kartı ile ödemelerde komisyon vatandaşlara yansıtılmayacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci başlatılırken, yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek.

14 AĞUSTOS 2027'DE SON BULACAK

Türkiye'deki araç muayene hizmetleri kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılan ihaleyle özelleştirilmiş, yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü dolayısıyla harekete geçildi. Mevcut sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için özelleştirme hazırlık çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı'yla, araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.

20 YILLIK ÖZELLEŞTİRME

Buna göre, araç muayene hizmeti, imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek. ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süresi dün sona ererken, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak. Tekliflerin alınmasının ardından pazarlık usulüyle yapılacak ihalenin sonucu, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve konuya ilişkin Rekabet Kurulu kararı da beklenecek. Danıştay sürecinin de tamamlanmasıyla sözleşme imzalanacak. Yeni işleticiler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı konumunda olacak.

ARTAN ARAÇ SAYISINA BAĞLI OLARAK YENİ İSTASYON AÇILACAK

İlgili mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. Yeni dönemde kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde, kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve işleticiler tarafından üstlenilecek. Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Ayrıca, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyon açma zorunluluğu da bulunuyor.

MUAYENELER AB STANDARTLARINDA OLACAK

Özelleştirme ihalesi kapsamında trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri, Avrupa Birliği standartlarında yapılacak. Böylece, trafik kazalarında araçlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla kamu denetim ve gözetimi altında yapılacak araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımların yapılarak muayene hizmetlerinin kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden özel sektör aracılığı yapılmasının sağlanması hedefleniyor. Bu arada, Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.

Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak
Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

HER BELA BİR İMTİHANDIR BİZİM DE İMTİHANIMIZ AKAPE.

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Haber Yorumlarıoguz:

cek cak cuk yıllarca aldıkları ne olacak ?

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Haber YorumlarıComolokko61:

Büyük lütuf!!

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

çok makbule geçti teşekkürler zaten muaynedeki kazık yeter exstra kazığa gerek yok...!

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Haber Yorumlarıhhbbmm4zw5:

anlat anlat zaten yasaktı ve alıyorlardı

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

O kadar çok araç sahiplerinin ahını aldılar ki ,o zamları yapanların vay haline. Bu dünyanın mahşeri de var.

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Haber YorumlarıAbdullah Arslan:

Neden 20 yıllık yap bakalım 3 veya 5 yıllık yapamıyorsa değiştirmek kolay olur . 20 yol ne arkadas

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Haber YorumlarıDağıstan:

Buzdağının görünmeyen kısmını konu etmiyorlar da kart komisyonuna takılmak ne ya

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Haber YorumlarıSuleyman Kandemir:

Çok makbule geçti Allah razı olsun devletimiz hükümetimiz var olsun nasilda bizi düşünmüşler ne ince ne nazik davranis

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Haber Yorumlarıali orhan acan:

asgari yüz milyarlık piyango

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