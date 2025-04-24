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Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek

Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
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Araban Kaymakamlığı, 3 çocuk ve üzeri ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destekte bulunacak.

Araban Kaymakamlığı, 3 çocuk ve üzeri ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destekte bulunacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, 0-18 yaş aralığında 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destek verilecek.

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, 24 Nisan ve 9 Mayıs tarihlerinde kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekecek.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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