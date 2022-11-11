AP Raportörü Sanchez Amor'dan 'Ekrem İmamoğlu' Açıklaması: 'Savcının Talebi, Türkiye'de Yargının Siyasi Amaçlar İçin Nasıl Araçsallaştırıldığını...

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması, demokratik bir devlet ile bağdaşmaz. Böylesi bir açıklama için savcının hapis cezası ve siyasi yasak istemesi, Türkiye'de yargının siyasi amaçlar için nasıl büyük ölçüde araçsallaştırıldığını göstermektedir" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması, demokratik bir devlet ile bağdaşmaz. Böylesi bir açıklama için savcının hapis cezası ve siyasi yasak istemesi, Türkiye'de yargının siyasi amaçlar için nasıl büyük ölçüde araçsallaştırıldığını göstermektedir" dedi.

AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Sanchez Amor'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması -14 Aralık'a ertelenen- demokratik bir devlet ile bağdaşmaz. Böylesi bir açıklama için savcının hapis cezası ve siyasi yasak istemesi, Türkiye'de yargının siyasi amaçlar için nasıl büyük ölçüde araçsallaştırıldığını göstermektedir."