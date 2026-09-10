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AP Dış İlişkiler Komitesinden AB'ye "Çin'e karşı Avrupa'nın çıkarlarını daha iyi koru" çağrısı

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Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa'nın çıkarlarını daha iyi koruyacak Çin politikasını uygulaması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa'nın çıkarlarını daha iyi koruyacak Çin politikasını uygulaması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

AP'nin açıklamasına göre Komitenin Brüksel'deki toplantısında AB'ye Çin'e karşı Avrupa'nın çıkarlarını daha iyi koruyacak politika uygulama çağrısı yapan rapor oylandı.

Oylamada rapor, 9'a karşı 44 oyla kabul edildi.

Bu doğrultuda Komite üyeleri, küresel zorluklar, barış, güvenlik, iklim ve insan hakları gibi konularda Çin ile diyalog kurmanın önemli olduğunu belirterek, Pekin'in "haksız ekonomik uygulamaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu" nedeniyle AB ile ilişkilerin "kritik noktaya" geldiğine dikkati çekti.

AB'nin ekonomik açıdan "Çin'e aşırı bağımlı" olduğunu ve bunun "silah olarak kullanılması ihtimaline karşı" acil önlem alınması gerektiğini ifade eden milletvekilleri, Çin'in iç pazarını Avrupalı şirketlere açmaması durumunda AB'nin orantılı önlemler almasını desteklediklerini vurguladı.

Ayrıca milletvekilleri, Tayvan'daki statükonun zor kullanılarak tek taraflı değiştirilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet Özerk Bölgesi'ndeki "zorla çalıştırma gibi politikalara" karşı Çin'e baskı uygulanması gerektiğini bildiren milletvekilleri, "siyasi tutukluların" koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını talep etti.

Raportör milletvekili Hilde Vautmans, Çin'in Avrupa için "vazgeçilmez ortak" olduğunu ancak ilişkilerin "sistematik rekabet" çerçevesinde şekillendiğine dikkati çekerek, "Sürdürülebilir bir ortaklık, net kurallar gerektirir; eşit ekonomik rekabet koşulları, insan hakları ve uluslararası hukuka saygı, casusluk yapılmaması ve damping olmaması." ifadelerini kullandı.

Rapor, AP Genel Kurulunda oylamaya sunulacak, kabul edilmesi halinde parlamentonun resmi pozisyonu haline gelecek.

Kaynak: AA
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