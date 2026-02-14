AP Başkanı Metsola, kamuoyunda Ukrayna'ya destek konusunda "yorgunluk" yaşandığı iddialarını yalanladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa kamuoyunda, Ukrayna'ya destek konusunda "yorgunluk" yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek Ukrayna'nın AB üyeliğine de ciddi destek olduğunu söyledi.

Metsola, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı "Yeteneklilerin Koalisyonu mu? Ukrayna için Uzun Vadeli Desteğin Sağlanması" başlıklı oturumda konuştu.

Ukrayna için yaklaşık 4 haftada üzerinde uzlaşı sağlanan 90 milyar avroluk kredi anlaşmasını gelecek hafta imzalayacağını ifade eden Metsola, bunun "benzeri görülmemiş bir hızla" hayata geçirildiğini vurguladı.

Metsola, AP'de Ukrayna'ya destek konusunda geniş bir çoğunluğun bulunduğunu dile getirerek Avrupa kamuoyunda Ukrayna'ya destek konusunda "yorgunluk" yaşandığı yönündeki yorumları reddetti.

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Avrupa'da savunma harcamalarının artırıldığını, Rusya'ya karşı çok sayıda yaptırım paketinin kabul edildiğini ve 20'nci yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını aktaran Metsola, Rusya'ya ait olduğu belirtilen "gölge filo" konusunda yeni adımların, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ele alındığını bildirdi.

Metsola, AP'de Ukrayna'nın AB'ye üye olmasına güçlü destekte bulunulduğunu belirterek Ukrayna'nın Avrupa ailesinin parçası olması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında, küresel siyasetin yeni bir döneme girdiğine işaret eden Metsola, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa ile ABD arasında ayrılık olduğu" yönündeki söylemine karşı birlik mesajı verdi.

Metsola, savaş koşullarında Ukrayna'da seçim tartışmalarına değinerek bombardıman altındaki ve elektrik kesintileri yaşayan bölgelerde seçim yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.