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Antarktika Değil Erzincan: Buzla Kaplı Baraj Gölünde Balıkçılık Serüveni

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü günlerde, tamamen buz tutan baraj gölünde balıkçılar zorlu koşullarda hasat yapıyor. Doğanın belgesel görüntülerine tanıklık eden balıkçılar, 'Antarktika değil Erzincan' diyerek mücadelelerini sürdürüyor.

Antarktika değil Erzincan ; Belgeselleri aratmayan görüntülerle buz tutan gölde balıkçılık serüveni

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye düştüğü Erzincan'ın Tercan ilçesinde baraj gölü dondu. "Antarktika değil Erzincan" dedirten buzla kaplı baraj gölünde balıkçıların bin bir zorlukla yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Erzincan'daki Tercan Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı. Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle akarsular ve göletler buz tuttu. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 25'e düştüğü Tercan ilçesindeki Devlet Su İşlerine ait Tercan Barajı'nın tamamı kar ve buzla kaplandı. Tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan baraj gölünde balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

Baraj gölünde balıkçıların kafeslerden yaptıkları balık hasadı belgeselleri aratmadı. Buzla kaplı gölde buzları kırıp, tehlikeye adeta meydana okuyarak balıkçı tekneleriyle kafeslere ulaşabilen balıkçılar bin bir güçlükle ağları kafeslere indirip balık hasadını yaptılar.

İhlas Haber Ajansı ekibi de balıkçılara eşlik ederken balıkçıların "Antarktika değil Erzincan" dedikleri buz tutan gölde balıkçılık serüveni drone ile havadan görüntülendi.

" Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz!"

Balıkçılardan Şükrü Adam buz tutan gölde kafeslerden balık hasadını oldukça zor şartlar altında yapabildiklerini ifade ederek, "Bu sene aşırı soğuk var. Göl tamamen buz tuttu, balık kafeslerimiz de buz altına kaldı. Buzları kırarak tekneyle kafeslere varıp balıkları ağlarla çıkarıyoruz. Antarktika değil Erzincan burası. Buradan çıkardığımız balıkları Erzincan, Elazığ, Trabzon'a gönderiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." dedi.

Antarktika Değil Erzincan: Buzla Kaplı Baraj Gölünde Balıkçılık Serüveni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Güncel
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