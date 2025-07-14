Antalyasporlu Okçu Dilruba Naz Şahin altın madalya kazandı
Antalyasporlu Okçu Dilruba Naz Şahin, 15 Temmuz Şehitleri Minikler İl Yarışmasında takımına altın madalya kazandırdı.
Antalyasporlu Okçu Dilruba Naz Şahin, 15 Temmuz Şehitleri Minikler İl Yarışmasında takımına altın madalya kazandırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından Başpehlivan Ali Altun Spor Tesisinde düzenlenen organizasyona, Antalyaspor okçuluk takımından Dilruba Naz Şahin ile 4 sporcu katıldı.
U11 yaş kategorisi Klasik Yay Kadınlar'da mücadele eden kırmızı beyazlı okçu Şahin, atışlarıyla birinci sıraya yerleşti.
Sporcuların açık hava okçuluğu konusunda deneyimler elde ettiği yarışma, madalya töreniyle sona erdi.??
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel