Antalya Yat Limanı'ndaki Mendirek Tehlike Saçıyor

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda, 65 yıl önce inşa edilen mendirekteki taşlar devrildi, çatlaklar ise her geçen gün büyüyor. Geçen yıl 25 santimetre ölçülen mendirekteki çatlaklar 2 santimetre daha genişledi. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, mendireğin şiddetli bir fırtınada yıkılabilecek durumda olduğunu söyledi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Antalya'daki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'nda 1960 yılında inşa edilen mendirek zamana direniyor. 1983'te restorasyonla güçlendirilen mendirek, geçen 65 yılın ardından günden güne parçalanıyor. Mendirek üzerinde oluşan çatlakların boyutu her geçen sene büyümeye devam ediyor. 2022 yılında 16, 2024 yılında 25 santimetre ölçülen mendirekteki çatlakların boyutu, 27 santimetreye kadar ulaştı. Çatlakların arasından deniz manzarası net şekilde görülmeye başlandı.

Açıklıkla beraber tatilcilerin üzerinde yürüdüğü büyük blok taşlar ise mendireğin çevresine devrilmeye başladı. Geçen yıldan bu yana düşen blok taşlar yerlerine yerleştirilmezken dalgalar nedeniyle deforme olan taşlar ise tehlike yaratmaya devam ediyor. Deniz tarafındaki boşluklara düşen taşları tatilciler inip, çıkmak için kullanırken, bakımsız kalan mendireğin üzerinde irili ufaklı çok sayıda çatlak olduğu da görüldü.

'BURASI HAYATİ RİSK TAŞIYOR'

Yat limanında inceleme yaptıklarını söyleyen Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, "Yaz sezonunda mendirekte yoğunluk vardı. Geçen seneye göre çatlaklarda 1-2 santimetre daha açılma var. Mendirekten düşen taşlar da artmış durumda. Bu mendirek ne kadar daha dayanacak? Buraya bir an önce el atılması gerekiyor. 65 senelik mendirekten bahsediyoruz. Artık burası hayati risk taşıyor. Üzerinde gezen yerli ve yabancı turistler burayı görmek için geliyor. Geçen sene 4 farklı olay yaşandı burada" dedi.

'ŞİDDETLİ FIRTINADA YIKILABİLİR'

Ünlü, "Burası Antalya'nın kalbi ve burada bir hastalık var. Burayı bir an önce tedavi etmek gerekiyor. Bir an önce burası için harekete geçilmesi gerekiyor. Yığma taşlardan oluşan bir mendirek. Geçen sene açıklık bu kadar değildi, yere düşen taşlar bu kadar yoktu. Burası şiddetli bir fırtınada yıkılabilir ve marinadaki tekneler için felaket olur. Taşlarda dalgalar nedeniyle yıpranma söz konusu. Bunların tadilatının yapılması ve yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.