Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

Şahin, mesajında, 2026 yılına yeni hedefler ve tazelenen umutlarla girildiğini, kentin turizmden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Geride kalan yılın, turizmde rekorların konuşulduğu, sağlıkta altyapı ve kapasitenin güçlendirildiği, ulaşımda şehir içi ve bölgesel yatırımların hayata geçirildiği, eğitimde ise çocukların geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeye yönelik adımların atıldığı bir dönem olduğunu belirten Şahin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bu süreçte, 'Türkiye'nin Vitrini' Antalya'mıza önemli yatırım ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Turizmde yeni rekorlara imza atarak Antalya'mızın dünyanın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri haline gelmesine katkı sağladık. Turizmdeki büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle yüksek standartlı yolları, köprülü kavşakları ve tünelleri kentimize kazandırarak milletimizin hizmetine sunduk."

Mesajında, kentin milli ve manevi değerlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmalara da değinen Şahin, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in hatırasını kent belleğinde diri tutacak projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Antalya'nın eşsiz lezzetlerinin korunması ve markalaştırılması amacıyla coğrafi işaret başvurularının yapıldığını bildiren Şahin, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için güvenlik birimleriyle birlikte suç odaklarına karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

2026 yılında da Antalya için yeni yatırımlar ve projelerle çalışmaların süreceğini belirten Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Turizmde elde ettiğimiz başarıyı daha da ileriye taşırken, eğitimden sağlığa, kültür ve sanattan teknolojiye kadar her alanda şehrimizin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz. 2026 yılında ayrıca, 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Asya - Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) gibi pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak kent ve ülke markamızın güçlenmesine katkı sunacağız. Güzel şehrimizin yarınları için gece gündüz demeden emek veren, sorumluluk alan ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor bu ortak gayretin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve temennilerle; 2026 yılının barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyor, başta siz Antalyalı hemşehrilerimiz ve şehrimizde ağırladığımız misafirlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum."