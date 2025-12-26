Antalya turizminden 17,5 milyar dolarlık katkı

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Türkiye turizme katkısının 17,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Tarımın katkısı 2,2 milyar dolar. Sanayinin katkısı 500 milyon dolar. Yani Antalya tam bir turizm kenti" dedi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminin Türkiye ve kent ekonomisine katkılarına dikkati çekti. Yatırımının yüzde 95'ini iç kaynaklarla yaparken, kazandığı parayı da yine turizm sistemi içerisinde paydaşları ile değerlendiren bir sektör olduğunu belirten Kavaloğlu, "Bu anlamda bakıldığında tam anlamıyla gerçek bir milli sektör. Hani bazen diyoruz ya Antalya işte hem turizm kenti hem sanayi kenti hem tarım kenti diye. Turizm, tarım ve sanayi bir arada. Antalya'nın Türkiye'deki turizme katkısı 17,5 milyar dolar. Tarımın katkısı 2,2 milyar, sanayinin katkısı 500 milyon dolar. Yani bu gözle baktığınızda Antalya tam bir turizm kenti. Çünkü tarımın yaklaşık yüzde 40-45'i yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Sanayi deseniz yüzde 15-20'si yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Dolayısıyla Antalyamız tam anlamıyla bir turizm kentidir diyebiliriz" dedi.

GECELEME 110 DOLARA YÜKSELDİ

Antalya'da geceleme fiyatlarının 110 dolara yaklaştığını da açıklayan Kavaloğlu, "Biz 85-87 dolarlarla başlamıştık. Şimdi 110 dolara kadar çıkıyor olmamız, son dört sene içerisinde bu hedefe ilerlememiz çok olumlu. Hedef rakiplerimiz olan Fransa ve İspanya'ya baktığımızda bu rakamlar 120 doların üzerinde. Dolayısıyla bir parça daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Yunanistan son dönemde bizimle çok ciddi rekabet ediyor" dedi.

'KUR EN AZ 60 TL OLMALI'

Kur politikası, enflasyon, krediye erişim gibi sorunlara dikkat çeken Kavaloğlu, 2026 yılı için ikinci çeyrekte kurun 60 lira olması gerektiğini söyledi. Kavaloğlu, "Çünkü bizim karlılığın en zor olan, ikinci çeyreğin sonunda veya üçüncü çeyreğin başlangıcında olması bizim için yetmez. İkinci çeyreğin hemen başında olması gerekiyor. Bunu sürekli söylüyorum, 'En kötü ihtimalle haziran ayında, yüksek sezona başlarken kur 60 lira olmazsa oteller ve sektör çok zor durumda kalır" diye konuştu.

SEBEP SADECE KUR DEĞİL

Geçen yılın kur açısından zor geçtiğini ifade eden Kavaloğlu, "Yüksek sezon başında 50 TL olması gerekiyor diyorduk ama yılın sonunda daha yeni oldu 50 lira. O da işte Amerikan Merkez Bankası faizi düşürdü, FED düşürdü, bizimkiler düşürdü. Tabii ki enflasyon kontrol altında alınsın ama kesinlikle enflasyonun sebebinin sadece kur olmadığını hepimiz biliyoruz. Etik olmayan fiyat artışları da enflasyonu çok etkiliyor. İleride artabilme ihtimalini düşünerek fiyatlarını arttıranlar da bence etkiliyor. Yani bunların kontrol altında alınmasının gerektiğini hepimiz biliyoruz ama sadece kur kur diyemeyiz" dedi.