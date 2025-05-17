Antalya'nın Turizmdeki Rolü ve Sürdürülebilirlik Üzerine Panel Düzenlendi

Antalya'nın Turizmdeki Rolü ve Sürdürülebilirlik Üzerine Panel Düzenlendi
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde ülke ekonomisine sağladığı katkıları vurguladı ve sürdürülebilirlik için herkesin görevini yapması gerektiğini belirtti. 2025 yılı vizyonu çerçevesinde turizmdeki yapısal sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizmde Antalya'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sürdürülebilirlik için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Antalya Düşünce Platformunun kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdiği mayıs ayı toplantısı kapsamında, turizmde 2025 yılı vizyonuna yönelik fikirler, stratejiler ve politika önerilerinin değerlendirildiği panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beykan Çizel'in üstlendiği panelde konuşan POYD Yönetim Kurulu Başkanı Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde bir dünya kenti olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve nitelikli istihdam konularında çözüm bekleyen yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Saatçioğlu, turizmin sürdürülebilir olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Turizmin yaklaşık 60 sektörü doğrudan etkilediğini belirten Saatçioğlu, sektörün ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu kaydetti. Saatçioğlu, bu yıl kente yaklaşık 18 milyon yabancı turistin gelmesini beklediklerini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşle değil, kültür, doğa ve gastronomi zenginliğiyle de öne çıkması gerektiğini vurguladı. 2025 yılı hedeflerinin kentin çok yönlü yapısını daha görünür hale getirmek olduğunu vurgulayan Köker, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını anlattı.

Platform Başkanı Mustafa Müezzinoğlu, turizme yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Antalya'nın artı ve eksilerinin tartışılarak sektöre katkı sağlayacak çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Muratpaşa BTK Başkanı Onur Özer, SKAL Antalya Kulübü Başkanı Uğursal Uğur, Akdeniz Şefler Kulübü ve Gastro Antalya Başkanı Bilal Yüreğir de katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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