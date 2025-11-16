Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinde Mantar Toplama Sezonu Başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Mantar Toplama Sezonu Başladı
Güncelleme:
Kaş ilçesinde etkili olan yağışlarla birlikte vatandaşlar, 'çıntar' olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için ormana akın etti. Mantar toplayıcıları, yüksek besin değeri ve lezzeti ile bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan bu mantarı toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplama mesaisine başladı.

İlçede vatandaşlar, halk arasında "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutuyor.

Doğal lezzetiyle sofralarda tercih edilen mantar, aynı zamanda bölge halkı için geçim kaynağı haline geldi.

Kaş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, ellerinde sepetlerde erkenden yola koyularak, ormanlık alanda mantar topluyor. Gün boyu yoğun mesai harcayan bölge sakinleri, kilogramını 300-400 liradan satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Uzun yıllar mantar toplayıcılığı yapan Eşref Kocaer, gazetecileri yaptığı açıklamada, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu söyledi.

Mantar toplamanın yorucu bir o kadar da heyecanlı olduğunu anlatan Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." dedi.

Kocaer, hangi mantarın zehirli olduğunu iyi bildiklerini ve buna dikkat ederek topladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle mantar bulmanın zor olduğunu ifade eden Kocaer, bu yıl mantar sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti.

Kocaer, çıntar mantarının besin değerinin yüksek ve lezzetli olduğunu, bölge halkı tarafından da çok tüketildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
