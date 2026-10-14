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Antalya Manavgat'ta dolu, 381 dekar tarım alanında zarara yol açtı

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Antalya Manavgat'ta sağanak ve dolu, 381 dekar alandaki patlıcan, kabak ve lahana gibi ürünler ile meyve bahçelerine zarar verdi. Oda Başkanı Rasim Metin, zarar gören alanların çoğunda tarım sigortası bulunmadığını, üreticilerin mağduriyeti için destek beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Yavrudoğan Mahallesi'nde sağanak ve dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle 381 dekar alandaki patlıcan, kabak ve lahana gibi ürünler ile meyve bahçeleri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mahalleye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, dolunun çiftçinin emeklerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Zarar gören alanların önemli bir kısmının tarım sigortasının bulunmadığına dikkati çeken Metin, "Bu durum tarım sigortasının önemini bir kez daha gösterdi. Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi, zararlarının karşılanması ve üretime yeniden devam edebilmeleri için destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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