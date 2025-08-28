Antalya Kundu Sahilinde Caretta Caretta Yuvaları Açıldı

Antalya'nın Kundu sahilinde caretta caretta yuvaları, turizmcilerin de katıldığı törenle açılarak yavru kaplumbağalar denizle buluşturuldu.

Aska Lara Otel sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, yuvalarda sıkışan yavrular çıkarılarak denize ulaştırıldı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, Belek, Kızılot ve Lara bölgelerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Lara bölgesinde bu yıl yaklaşık 450 yuva tespit ettiklerini belirten Polat, "Bugün dönemi gelen iki yuvada açılış yaptık. Yuva içerisinde sıkışan 48 yavrunun denize ulaşmasını sağladık. İki yuvada yaklaşık 180 yumurta tespit ettik, bunlardan 120'si çıkış vermiş. Genel olarak baktığımızda Lara bölgesinde bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 25 bin yavruyu denize ulaştırmış bulunuyoruz." dedi.

Yuvalama alanlarının kafeslerle koruma altına alındığını ifade eden Polat, yavruların çıkış sürecinde de ışık kirliliği ve tesis düzenlemeleri gibi konularda otellerle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

İnsanların yavru çıkışı görülen yuvalarda sürecin tamamlandığını sanarak alttaki yumurtaları fark etmeden yuvaları kazmalarının bu sezon karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Polat, aslında yumurtaların gelişim sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, bu tür durumlarda yuvalara müdahale edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin ise etkinliğin çevre eğitimi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Mavi Bayrak Programı kriterleri doğrultusunda plajlarda denetimler yapıldığını anlatan Keskin, çevre eğitimlerinin takip edildiğini ve projelere destek verildiğini söyledi.

Keskin, bu çalışmalar sayesinde caretta carettaların daha güvenli şekilde denize ulaşmasının sağlandığını vurguladı.

Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) Genel Müdürü Betül Çeray da bölgedeki otellerin carettaların korunması için koordinasyon içinde çalıştığını, yuvaların kafeslerle güvence altına alındığını ve çalışan ile misafirlerin çevre bilinci kazanması için düzenli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Otel yetkilisi Gül Bulut ise, üç yıldır EKAD ile işbirliği yaptıklarını, carettaların denize ulaşma sürecine tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu ve personelin düzenli eğitimlerle yuvaların korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.