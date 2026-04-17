Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Bayetov, Orta Asya ülkelerinin yaşanan krizlerden daha olumsuz şekilde etkilendiğine dikkati çekti.

Bayetov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında konuştu.

Konuşmasına Kırgızistan Türkiye ilişkilerini değerlendirerek başlayan Bayetov, ikili ilişkilerin "son derece yüksek seviyede" olduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin yalnızca kültürel ve dilsel benzerliklerden ibaret olmadığına işaret eden Bayetov, aynı zamanda üretim alanındaki işbirlikleri ve ticari anlaşmaların da son derece değerli olduğuna işaret etti.

Bayetov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin "işbirliğinin bir sembolü" olduğunu belirterek, "Elbette her yönde somut projelerimiz ve somut işbirliklerimiz var." dedi.

Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki (TDT) rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayetov, bu kapsamda çok geniş bir proje ve girişim spektrumunun söz konusu olduğunu belirterek, "Kültürel, ekonomik ve diğer işbirlikleriyle beraber karşılıklı fayda sağlıyoruz. Çok daha iyi ilişkiler oluşturma olanağına sahip oluyoruz." diye konuştu.

"Orta Asya ülkeleri krizden daha olumsuz etkileniyor"

Bayetov, dünya genelindeki çeşitli krizlere dikkati çekerek, küçük ülkelerin, büyük ülkelere kıyasla herhangi bir krizden daha farklı şekilde etkilendiğini belirtti.

Orta Asya ülkelerinin benzer sorunları olduğuna da işaret eden Bayetov, "Orta Asya ülkeleri, bu krizlerden daha olumsuz bir şekilde etkileniyor. Çünkü bizler, bütün bu ticari zincirler ve koridorlardan yoğunlukla etkileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayetov, bu kapsamda, ortak bir gündem oluşturmanın ve seslerini duyurmanın önemli olduğunu vurguladı.

Orta Asya'daki çeşitli parçalanma ve sorunları da dile getiren Bayetov, şu ifadeleri kullandı:

"Bir araya gelip daha fazla bir siyasi irade gösterip komisyonlar kurup bu sorunların çözülmesi üzerine eğildik. Özbekistan ve Kırgızistan sorunu çözüldü. Kırgızistan ve Tacikistan sorunu da çözüldü. Sınırlarla ilgili bir sorunumuz yok."

Bu sayede ortak bir gündem oluşturulabildiğini ve ticarete daha fazla odaklanılabildiğini belirten Bayetov, "Aslında, işbirliğinin çatışmaktan veya yarışmaktan daha iyi olduğunu gördük." dedi.

Kırgızistan'ın, 2027-2028 dönemi BMGK daimi olmayan üyelik adaylığı

Bayetov, Kırgızistan'ın, 2027-2028 dönemi BMGK daimi olmayan üyelik adaylığına ilişkin, "Burada bir tane aday belirleniyor ve sadece bölgeyi değil aynı zamanda diğer bölgeleri de temsil edebiliyor. Çünkü bizim bölgemize baktığımız zaman benzer bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayetov, "Bölgenin adayı olarak bizim de paylaşacaklarımız var ve katkıda bulunmak için elimizde çok büyük malzeme var. Etkin olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gazze başta olmak üzere bölgedeki insani krizle ilgili bir soru üzerine Bayetov, Birleşmiş Milletler'in güvenlik anlaşmalarında yer alan tüm maddelerin öncelikle bu tür durumlara odaklandığını ve hiçbir insanın böyle bir krizden zarar görmemesi gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

Ancak uygulamaya bakıldığında görünen manzaranın farklı olduğunu belirten Bayetov, "Bu acımasız gücün, iktidarın değişmesi imkansız görünüyor." dedi.

Bayetov, BM'deki ilişkiler kapsamında "tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunu" söyleyerek, "İzolasyon, güç ve iktidar kullanımı var. Uzun vadede çözüm getirecek yöntemlere odaklanılmıyor." dedi.