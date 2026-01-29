Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen hortum sonrası hasar tespit çalışmaları devam ederken; hortum nedeniyle ormanlık alanda devrilen fıstık çamları dron ile görüntülendi.
- Antalya'nın Aksu ilçesinde bir hortum ormanlık alanda fıstık çamlarının devrilmesine ve dallarının kırılmasına neden oldu.
- Hortum Kumköy Mahallesi'nde karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesine zarar verdi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan hortumda zarar gören ormanlık alan havadan dron ile görüntülenirken; görüntüler yürek sızlattı.
Antalya'yı hortum vurdu. Aksu ilçesinde dün etkili olan hortum hayatı felç ederken; ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
ORMANLIK ALAN DÜMDÜZ OLDU
Belediye ekipleri de sahil bandında temizlik çalışması yaptı. Hortumun etkilediği ormanlık alandaki zarar dron ile görüntülendi.
Görüntülerde hortum nedeniyle fıstık çamlarının bazılarının devrildiği, bazılarının da dallarının kırıldığı görüldü.
BALIKÇI TEKNELERİ DE ZARAR GÖRMÜŞTÜ
Kumköy Mahallesi'nde dün çıkan hortumda bakım için karaya çekilen çok sayıda tur ve balıkçı teknesi zarar görmüş ve çok sayıda ağaç da devrilmişti.