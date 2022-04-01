Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

K.K'nin (29) kullandığı 35 AFK 930 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda şarampole devrildi.

Ağaçlara takılarak duran otomobildeki sürücü K.K. ile Ç.Y. (35), K.A. (29), A.B. (37) ve S.B. (27) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

Otomobil, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title