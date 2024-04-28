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Antalya'da rezervasyon sonrası fazla para talep edilen otel denetim altında

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Antalya Turizm Güncel Haberler

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