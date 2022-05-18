PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanarak, hasar gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanarak, hasar gördü.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de Mustafa Kozak'a ait park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın arka koltuğundan çıkan alevleri görenler yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye vatandaşların müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası aracın arka koltuk kısmı hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title