Antalya'da otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Şafak Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi'nde servisin eksi ikinci katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Öğle yemeği arasına giden servis çalışanları dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.