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Antalya'da Operasyon: 218 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve asayiş olaylarına karışanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 765 şüpheliden 218'i tutuklandı. Operasyonlarda çalıntı araçlar ve silahlar ele geçirildi.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve asayiş olaylarına karışanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 765 şüpheliden 218'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme, yaralama, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, insan ticareti, fuhşa teşvik ve yer temini, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından aranan ve asayiş olaylarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 765 kişi gözaltına alındı, çalıntı 6 otomobil, 13 motosiklet, 8 bisiklet ve 31 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 218'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kayıtsız günü birlik faaliyet yürüten bir iş yerine para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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