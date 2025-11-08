Haberler

Antalya'da Müteahhit, İnşaatı İşgal Eden Arsa Sahipleriyle Mahkemelik Oldu

Güncelleme:
Antalya'da müteahhit Mustafa Bektaş, daire karşılığı anlaştığı arsa sahiplerinin inşaata yerleşmesi sonrası binayı tamamlayamayarak tahliye davası açtı. 1,5 yıldır elektriği, suyu olmayan inşaatta yaşayan arsa sahipleri yüzünden diğer projeleri de aksadı.

ANTALYA'da müteahhit Mustafa Bektaş (45), daire karşılığı anlaştığı arsa sahiplerinin devam eden inşaata yerleşmesi ile binayı tamamlayamadı. Bektaş, 1,5 yıldır elektriği, suyu olmayan inşaatta yaşayan arsa sahiplerini çıkarabilmek için tahliye davası açtı.

Antalya'da müteahhit Mustafa Bektaş, 2023 yılında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde 6 kardeşin ortak olduğu arsaya bina yapmak için sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre; Bektaş, 15 daire olarak planlanan binadan arsa sahiplerine 7 daire vermek üzere anlaştı. Noter huzurunda yapılan sözleşme sonrasında Bektaş, 2023 yılı Temmuz ayında inşaata başladı. Bektaş, binada ortak olduğu 15'inci dairenin diğer yarı hissesi karşılığında ise kardeşlere 1 milyon lira verdi.

USTALARI KOVDULAR

Bektaş, inşaat devam ettiği sırada kendisine düşen bazı dairelerin satışı için farklı alıcılarla sözleşme yaptı. 2024 yılı Nisan ayında kardeşler, kiraladıkları evden çıkarıldıklarını söyleyerek, kabası biten, camları, kapıları, elektriği, suyu olmayan, tuğlayla örülü inşaata yerleşti. Bektaş'ın tüm çabalarına rağmen inşaattan çıkmayan kardeşler, iddiaya göre çalışmalarına izin vermedikleri ustaları da kovmaya başladı. Polise ve belediyeye başvuran Bektaş, son olarak inşaatı işgal eden kardeşler hakkında şikayetçi olup, tahliye davası açtı. 1,5 yıldır inşaatı duran Bektaş, satışını yaptığı dairelerin sahiplerine de paralarını ödeyemedi. Maddi zorluk nedeniyle Bektaş'ın devam eden diğer inşaatları da yarım kaldı.

'İNŞAATTAN ÇIKARAMIYORUZ'

Sözleşmelerin noter huzurunda yapıldığını söyleyen Mustafa Bektaş, 14- 15 aydır bu işgalden dolayı sorun yaşıyorum. Kendilerini çıkaramıyoruz. Polisten, belediyeden, adli makamlardan yardım talep ettim ancak sonuç alamadım. Dava devam ediyor, ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Burada arsa sahibi olarak 7 hisse var. Arsa sahipleri ile yüzde 50 oranında anlaştık. 15'inci dairenin parasını 'Bizim borçlarımız var. Yarı hisse karşılığında borçları ödeyelim' diyerek benden para istediler. Ben de buna istinaden borçlarını ödedim dedi.

'18 AYDA TESLİM EDECEKTİM'

Zor günler yaşadığını belirten Bektaş, Kabası bittiğinde arsa sahipleri inşaata taşındı. Bir türlü çıkaramadık kendilerini. 18 ay içerisinde teslim edecektik ama 10 aydan sonra inşaata hiçbir işlem yapamadık. Ustalarla kavga edip, çalıştırmıyorlar. Gelen kişileri 'Çalışamazsınız' diyerek kovuyorlar. Polisi çağırdığımızda kaçıyorlar. Maddi ve manevi çok zararım var. Bunlar yüzünden devam eden diğer işlerim de aksıyor. İnşaat devam ederken satış yaptığım kişiler var. Onlarla da ters düştük diye konuştu. İnşaatı bir an önce bitirmek istediğini söyleyen Bektaş, Adalet istiyorum. Bu kişiler buradan çıkarılırsa, 3- 4 ay içerisinde inşaatı bitirip teslim edeceğim. Hem kendilerine hem sattığım kişilere tapularını vereyim dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
