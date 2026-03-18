Antalya'da müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu aranıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kuyumcunun, müşterilerinden topladığı yaklaşık 50 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Polis ekipleri, kuyumcunun izini sürmekte.

Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kuyumcu dükkanı bulunan B.M.A'nın iş yerine "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısı asıldığını ve kendisine ulaşamadıklarını söyleyen kişiler polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, B.M.A'nın yatırım adı altında bazı kişilerden yaklaşık 50 milyon liralık para ve ziynet eşyası topladığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kuyumcuya gelen polis, savcılık izniyle içeriye girip inceleme yaptı.

Ekiplerin, şüpheli kuyumcuyu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
